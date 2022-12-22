الحيدري: المفاوضات الجارية لاتسعى لاعادة سيطرة الاكراد على كركوك

2022/12/22 | 21:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، ان المفاوضات بين المركز والاقليم لاتوجد فيها أي غاية لاعادة سيطرة الاكراد على محافظة كركوك، خصوصا ان الجميع يسعى لحل المشاكل (بالتي هي احسن) بعيدا عن اثارة التوتر في المحافظة.

وقال الحيدري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “الفرق التفاوضية بين بغداد واربيل لم يكن هدفها إعادة السيطرة الكردية على كركوك بل ان الجميع يسعى لحل الموضوع والمشاكل في المحافظة بالهدوء بعيدا عن أي توترات او عودة للمربع الأول والاستفتاء”.

وأضاف ان “جميع المكونات لديها ارتياح لوضعهم المعيشي في كركوك بما فيهم المكون الكردي اذ لايوجد احتجاج على الإدارة الحالية للمحافظة خصوصا ان هناك حملة اعمار تشهدها المدينة ولا احد يسعى للتفريط بالامتيازات الموجودة”.

وبين ان “الاكراد في الفترة الماضية وخلال سيطرتهم على كركوك فأنهم عملوا على زيادة اعدادهم وقاموا بإدخال اخرين من خارج العراق الى المحافظة بهدف توسيع النفوذ وادامة السيطرة والحصول على أصواتهم في الانتخابات”.

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