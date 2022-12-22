التجارة توضح آلية وكمية الطحين الموزع على المواطنين العام المقبل

2022/12/22 | 21:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، الخميس، إتمام توريد 650 ألف طن من الحنطة خلال الشهرين الأخيرين، وفيما أكدت الحاجة إلى استيراد 450 ألف طن شهرياً لتأمين الخزين الاستراتيجي، كشفت عدد حصص مادة الطحين المقرر توزيعها على المواطنين بخطة العام 2023.

وقال مدير عام الشركة حيدر نوري للوكالة الرسمية ان "العراق يحتاج إلى استيراد 300 ألف طن من الحنطة شهرياً، إضافة إلى الإنتاج المحلي لتأمين حاجة البلاد، واستيرادنا يفترض أن يقل في موسم تسويق الحنطة لأن المحلية تسد الحاجة".

وأضاف، أن "المزارعين بدأوا بنثر بذور الحنطة وينتظرون موسم الأمطار وفي العام السابق كانت هنالك شحة بالأمطار ورغم ذلك أنتجنا في العراق مليوني طن والحاجة الإضافية تتجاوز 3.6 طن وفي حال تكررت ذات الظروف فسنحتاج لاستيراد هذه الكمية لتأمين حاجة 10 أشهر من مادة الطحين".

وذكر، أنه "من المقرر أن تتضمن خطة العام المقبل توزيع عشر حصص من مادة الطحين للمواطنين، وهي خطة كل عام، وفي العام الحالي تسببت شحة الأمطار بصعوبات قللت حجم الحنطة المسوقة وظهرت الحاجة الإضافية للاستيراد".

ونوه نوري، بأن "كميات الحاجة للاستيراد يحددها حجم الإنتاج المحلي والعراق يحتاج سنوياً إلى 5.5 طن من الحنطة، وخلال الشهرين الأخيرين وبفضل التعاون الذي أبدته وزارة المالية تمكنا من شراء 650 ألف طن".

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