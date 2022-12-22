لتنفيذ الخطط الحكومية..السوداني وشاخوان يبحثان تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

2022/12/22 | 22:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،اليوم الخميس، مع النائب الثاني لرئيس مجلس النوّاب شاخوان عبد الله تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان […]

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