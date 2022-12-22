2022/12/22 | 22:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الخميس، بقتل اكثر من 200 ارهابياً عن طريق سلاح الجو العراقي.وقال الخفاجي في تصريح تلفزيوني تابعه/ المركز الخبري الوطني/ ان”تنظيم داعش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة: تنظيم “داعش” ليس لديه القدرة على استهداف المدن المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: تنظيم “داعش” ليس لديه القدرة على استهداف المدن) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: تنظيم “داعش” ليس لديه القدرة على استهداف المدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).