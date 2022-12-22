رئيس وزراء جورجيا يشيد بجهود ولي العهد السعودي في الأزمة الأوكرانية

2022/12/22 | 22:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي، إلى السعودية، وبعد مباحثاته الرسمية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأكد البيان على دعم البلدين حل الأزمتين الأوكرانية واليمنية سلميا.

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