مسؤول ألماني يطالب الاتحاد الأوروبي بالإشراف على تويتر

2022/12/22 | 22:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: طالب مسؤول ألماني كبير، الخميس 12/22/2022، الاتحاد الأوروبي بالإشراف المباشر على...

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