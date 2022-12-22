2022/12/22 | 22:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: بعد أن رفضت هيئة المساءلة والعدالة، طلب الحكومة بنقل ارشيفها وملفاتها...

ظهرت المقالة القوى السنية تضغط لتفكيك هيئة المسائلة..



والشيعية أمام تحدي إقناع الجمهور الرافض لإلغاء الاجتثاث أولاً على المسلة.

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