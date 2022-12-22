"قام بعمل رائع".. زيارة زيلينسكي التاريخية لواشنطن تحقق "الأهم"

2022/12/22 | 22:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للولايات المتحدة عادية بعض الشيء، فهي الأولى له خارج البلاد منذ الغزو الروسي، كما أنها تكللت بإلقائه خطابا مؤثرا داخل الكونغرس انضم من خلاله إلى قائمة طويلة من قادة العالم الذين خاطبوا اجتماعات مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين.

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