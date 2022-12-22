إصابة ضابط ومنتسبين اثثنين بهجوم مسلح في كركوك

2022/12/22 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، بإصابة ضابط ومنتسبين اثنين بهجوم مسلح في محافظة كركوك.

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