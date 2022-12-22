2022/12/22 | 22:40 - المصدر: قناة العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبدالقادر الدخيل | عضو فريق الجهد الخدمي - المدير التنفيذي للجنة أعمار الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبدالقادر الدخيل | عضو فريق الجهد الخدمي - المدير التنفيذي للجنة أعمار الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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