2022/12/22 | 22:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0mt869E4ugE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجهد الخدمي والهندسي يقترب من إنهاء تطوير منطقة شاكر العاني | تقرير محمد جبار) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجهد الخدمي والهندسي يقترب من إنهاء تطوير منطقة شاكر العاني | تقرير محمد جبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).