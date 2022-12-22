الرافدين يباشر ببيع الدولار للمواطنين بدءًا من السبت

2022/12/22 | 22:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين المباشرة ببيع الدولار للمواطنين .واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي العراقي الخاصة ببيع الدولار فقد باشر المصرف ببيع العملة الاجنبية الدولار لاغراض السفر بما لا يزيد عن ١٠ الاف دولار امريكي لكل زبون تودع في بطاقة الماستر كارد الصادره من مصرف الرافدين بسعر ١٤٦٥ دينار عراقي […]

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