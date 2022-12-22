2022/12/22 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الرشيد.. الرافدين يباشر ببيع الدولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الرشيد.. الرافدين يباشر ببيع الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).