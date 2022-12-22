تفاصيل ما شهدته كركوك قبل قليل

2022/12/22 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -كركوك

نفت قيادة شرطة محافظة كركوك، مساء اليوم الخميس، مااثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اصابة ضابط ومنتسب في احدى نقاط فوج شرطة الطوارئ.

وقال اعلام شرطة كركوك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان"قيادة شرطة محافظة كركوك اوضحت بان الوضع الامني مسيطر وان ماأثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي عارً عن الصحة ، فقط حدث تعرض لأحد نقاط الفوج الرابع لشرطة الطوارئ واصيب من جراءه ضابط ومنتسب وحالتهم الصحية مستقرة ولا صحة لأستشاد اي ضابط او منتسب".

وفي وقت سابق من اليوم افادت مصادر امنية باستشهاد ضابط برتبة رائد وإصابة اثنين من المنتسبين بإطلاق نار عند حاجز أمني في اطراف حي دوميز شرقي كركوك

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