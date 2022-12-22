2022/12/22 | 22:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جبار ياور: ديالى وصلاح الدين وكركوك لم تشهد حرباً حاسمة ضد "داعش" لذلك يستمر نشاطه فيهن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/22 | 22:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جبار ياور: ديالى وصلاح الدين وكركوك لم تشهد حرباً حاسمة ضد "داعش" لذلك يستمر نشاطه فيهن) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جبار ياور: ديالى وصلاح الدين وكركوك لم تشهد حرباً حاسمة ضد "داعش" لذلك يستمر نشاطه فيهن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).