2022/12/22 | 22:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة الطرق والجسور في محافظة ديالى، الخميس، عن بدء تنفيذ “الممر الآمن” في بحيرة حمرين شمال شرق المحافظة.

وقال مدير الدائرة هاني العزاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مشروع جسر بحيرة حمرين الاستراتيجي دخل حيز التنفيذ الفعلي من خلال بدء تنفيذ المرحلة الاولى الخاصة بصب الركائز الكونكريتية واعمال التحميل مؤكدا بان الجسر سيوفر ممر امن لتفادي السيول والفيضانات لكل مدن وقرى حوض حمرين باتجاه بعقوبة وبقية المناطق”.

وأضاف العزاوي، ان “طول الجسر يصل الى 3كم مع مقترباته الممتدة على جانبيه سيبلغ طوله قرابة 7كم وهو من اطول الجسور على مستوى البلاد”.

وأوضح، أن “الجسر سيوفر ممر دائمي الى اكثر من 250 الف نسمة كان حلم للكثيرين من اجل تفادي مخاطر السيول والفيضانات التي تسبب ضرر بالغ للطريق السابق وادت الى قطعه اكثر من مرة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (” الممر الآمن” يدخل حيز التنفيذ في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (” الممر الآمن” يدخل حيز التنفيذ في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).