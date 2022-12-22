2022/12/22 | 23:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 77YDD_EM-ww

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ممارسات فساد وتهريب للوقود تعطل عجلة صناعة "طابوق ديالى") نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ممارسات فساد وتهريب للوقود تعطل عجلة صناعة "طابوق ديالى") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).