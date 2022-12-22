برلماني كردي يكشف هدف “التراجع” عن ارسال 400 مليار دينار للاقليم

2022/12/22 | 23:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتبر عضو برلمان إقليم كردستان صباح حسن، اليوم الخميس، التراجع عن قرار ارسال 400 مليار دينار الى الاقليم بعد ان اقرتها الحكومة الاتحادية، يهدف لخلط الاوراق السياسية عبر قوت المواطنين.

وقال حسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هذا المبلغ كان من المقرر إرساله من قبل الحكومة الاتحادية ونتيجة لاتفاقات مع الوفد الحكومي الذي زار بغداد مؤخرا”.

وأضاف أن “التراجع عن إرسال المبلغ ينم عن خلط الأوراق السياسية بقوت المواطنين، خاصة وأن الموظفين ينتظرون إرسال المبلغ لكي تتم المباشرة بصرف رواتبهم، وبالتالي يجب احترام الاتفاقيات”.

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