2022/12/22 | 23:30 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا سيحصل لأمن المدن العراقية بعد هذا القرار ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: rAl-sbcaRro
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا سيحصل لأمن المدن العراقية بعد هذا القرار ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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