البيت الأبيض يعلن استعداد بايدن للقاء بوتين بشروط

2022/12/22 | 23:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد البيت الأبيض، الخميس 12/22/2022، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون...

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