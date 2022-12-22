2022/12/22 | 23:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس 12/22/2022، أن لا خلافات تعيق إتمام...

ظهرت المقالة القانونية النيابية: رئاسات اللجان ستحسم وفق الاستحقاق الانتخابي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: رئاسات اللجان ستحسم وفق الاستحقاق الانتخابي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: رئاسات اللجان ستحسم وفق الاستحقاق الانتخابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).