الاستخبارات العسكرية تُداهم وكراً لعصابات “داعش” في جزيرة البعاج

2022/12/22 | 23:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن مداهمة وكر لعصابات داعش الإرهابية في جزيرة البعاج.وقالت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إنه “بجهود حثيثة وجهد استخباري مميز لشعبة ( استخبارات […]

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