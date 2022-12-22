توجيه من السوداني يخص خليجي 25

2022/12/22 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، اليوم الخميس، عن توجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يخص خليجي 25.

وقال المبرقع في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "السوداني وجه باستئناف عمل لجنة بطولة خليجي 25 وعقد اجتماعها لإنجاز الملف".

وأضاف: "اجتزنا الكثير من العقبات المتعلقة بضيق الوقت ونحن الآن مستعدون لخليجي 25".

ووقع المنتخب العراقي في المجموعة الأولى لكأس الخليج، رفقة عمان والسعودية واليمن، وسيخوض أولى مبارياته في السادس من شهر كانون الثاني من العام المقبل ضد ضيفه الأحمر العماني، في محافظة البصرة.

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