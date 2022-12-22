نائب عن الاطار يؤكد تورط كتلته بطلب

2022/12/22 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي، وعد قدو، اليوم الخميس، عن وجود مطالب شخصية تمارسها كتل الاطار اتجاه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال قدو لـ(بغداد اليوم) إن "هناك مطالب شخصية تريدها الكتل من رئيس الوزراء ومنها كتل الاطار التنسيقي"، مستدركا "لكن السوداني يرفض ذلك ومن ثم فإن لا السوداني ولا غيره يستطيع ارضاء الكتل لطالما طلباتهم هي لاجل منافع شخصية".

وفي نهاية تشرين الأول الماضي، صادق البرلمان على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد اتفاق سياسي عليه من قبل الكتل المنضوية تحت الإطار التنسيقي، وذلك بعد خلافات سياسية أخرت تشكيل الحكومة عاما كاملا، انتهت باستقالة الكتلة الصدرية صاحبة المقاعد الأكثر في البرلمان (74 مقعدا).

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