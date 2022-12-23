’المجلس العربي’: جهات فعلت الخلايا ’الإرهابية’ النائمة في كركوك

2022/12/23 | 00:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد “المجلس العربي الموحد” في كركوك، اليوم الخميس، أنه يرفض تدخل أي قوات غير الاتحادية في ملف المحافظة الأمني، فيما اتهم بعض الجهات بتفعيل الخلايا النائمة “للإرهاب”.وقال حاتم الطائي الأمين العام للمجلس في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “في سابقة خطيرة استهدفت العصابات الإرهابية اليوم إحدى نقاط السيطرة الرسمية داخل مدينة كركوك […]

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