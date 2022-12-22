ولّد انفجارات قوية.. حريق ضخم في محطة لتخزين الغاز بالمغرب

2022/12/23 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق مساء الخميس، في إحدى محطات تخزين الغاز مخلفا انفجارات قوية سمع دويها في أقاصي مدينة المحمدية التي تبعد بحوالي 18 كلم عن الدار البيضاء، وفقا لمراسلة "الحرة".

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