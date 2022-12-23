الوال ستريت جورنال تحذر: داعش بدأ بإعادة نشاطه مرة اخرى في العراق - عاجل

2022/12/23 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

حذرت صحيفة (الوال ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم الخميس، مما قالت إنه "عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي في العراق".

وأعلنت الصحيفة ومن خلال تقريرها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، أن "العمليات التي وقعت خلال الأسبوعين الماضيين هي مقدمة لعمليات اكبر ستقع في المستقبل القريب ما لم يتم التحرك بشكل عاجل للقضاء على بقايا التنظيم بشكل كلي".

وأوضحت أن "التنظيم يحاول الان استغلال الهاربين من السجون التي تضم اعضاءه في سوريا لاعادة تنظيمهم داخل العراق".

وشددت على أن "التنظيم يحاول أيضا اقتحام السجون التي تضم افراده واطلاق سراحهم لاعادة نشاطهم مرة أخرى".

تحذيرات الصحيفة تأتي بالتزامن مع أخرى أوردتها (بغداد اليوم) في وقت سابق، تحدثت عن نية لدى تركيا بتحرير سجناء داعش من السجون التي تضمهم حاليا في سوريا عبر العملية العسكرية البرية التي تنوي اطلاقها، حيث قالت الجورنال، ان السلطات العراقية مطالبة بالتحرك بشكل عاجل لمنع تسلل افراد التنظيم الإرهابي من سوريا نحو العراق لتعزيز الخلايا النائمة الحالية.

وأحصت "الوال ستريت جورنال" أيضا ثلاث هجمات قام بها التنظيم خلال الأسبوع الماضي فقط، متوقعة ان تزداد تلك الهجمات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة في حال استمرت السلطات العراقية بالاعتماد على العمليات النوعية فقط ضد فلول التنظيم الإرهابي" على حد وصفها.

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