أمريكا: مجموعة

2022/12/23 | 00:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" تقوم بتجنيد سجناء، بما في ذلك بعض الذين يعانون من حالات طبية خطيرة، لينضموا إلى الجيش الروسي.

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