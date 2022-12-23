2022/12/23 | 01:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن قسم تربية الزبير في البصرة، عن اعتقال طالب هدد "الكادر التدريسي" لإحدى المدارس.

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