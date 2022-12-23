تحليل: الحرب الأوكرانية أحدثت

2022/12/23 | 01:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعدة أسابيع قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت المعلومات الاستخباراتية الأميركية تؤكد وجود تحركات للقوات الروسية لفبركة ذرائع يستند إليها الكرملين في حربه ضد كييف.

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