ساعة المسلة: فساد إعمار الطرق والأرصفة يحول المحافظات الى مقابر للمقرنص

2022/12/23 | 01:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع خلال حوار متلفز: – اجتزنا الكثير...

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