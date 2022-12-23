مجلس الخدمة: استمارة تعيين الأوائل وحملة الشهادات ستكون منصفة للمشمولين

2022/12/23 | 01:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، أن استمارة تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا ستكون منصفة لجميع المشمولين.وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي محمود التميمي استقبل عددا من ممثلي حملة الشهادات العليا والأوائل اليوم الخميس الموافق ٢٢ /كانون الاول /٢٠٢٢”.وأضاف، أن “التميمي ناقش […]

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