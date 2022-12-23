مانشستر سيتي يقهر ليفربول ويبلغ ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

2022/12/23 | 03:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكمل مانشستر سيتي عقد المتأهلين لربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.وتغلب سيتي على ضيفه ليفربول بنتيجة (3-2)، مساء اليوم الخميس على ملعب الاتحاد.وسجل ثلاثية السيتي إيرلنج هالاند في الدقيقة (10) ورياض محرز في الدقيقة (47) وناثان أكي في الدقيقة (58).في المقابل، سجل ثنائية ليفربول فابيو كارفالو في الدقيقة (20) ومحمد […]

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