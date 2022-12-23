قبل إقراره في مجلس الشيوخ الأميركي.. أبرز التعديلات على مشروع قانون الإنفاق الحكومي

2022/12/23 | 03:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضاف أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس قائمة من التعديلات على مشروع قانون التمويل الحكومي الشامل قبل إرساله لمجلس النواب للتصويت عليه.

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