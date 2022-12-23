مستشار الأمن القومي الأمريكي يتصل بوزير خارجية قطر.. والبيت الأبيض يصدر بيانا

2022/12/23 | 03:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، يوم الخميس، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اتصل هاتفيا، بوزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، حيث أعرب عن "تقديره العميق لمساعدة قطر في الإفراج عن مواطنين أمريكيين اثنين من أفغانستان".

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