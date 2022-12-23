من ثمارهم تعرفونهم!

2022/12/23 | 05:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "هذه الإشكالية الكبرى هي التي تجعل نظاما مثل طالبان ممكنا في هذا العصر، وهي التي تمنع معظم الدول العربية والإسلامية من إبداء الاستنكار والتنديد بما تقوم به طالبان"

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