مدرب ليفربول يشيد بهدف رياض محرز في شباك فريقه

2022/12/23 | 09:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بأداء نجم مانشستر سيتي، الدولي الجزائري، رياض محرز، بعد ما أحرز الأخير هدفا جميلا في مرمى شباك "الردز"، وفقا لما ذكر موقع "مانشستر إيفنينغ" الرياضي.

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