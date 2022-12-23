2022/12/23 | 09:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iQlM_15CJbo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكثر من ثلاثين مليار دولارٍ الى اوكرانيا وملفات اخرى في النشرة ال 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اكثر من ثلاثين مليار دولارٍ الى اوكرانيا وملفات اخرى في النشرة ال 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).