لجنة التحقيق الأميركية تصدر تقريرها النهائي حول أحداث اقتحام الكونغرس

2022/12/23 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

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اتهمت لجنة مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في أحداث الكونغرس، في تقريرها النهائي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالانخرط في مؤامرة من عدة أجزاء لقلب نتيجة انتخابات عام 2020.

كذلك قالت اللجنة اليوم الجمعة، إن ترامب فشل في منع أنصاره من اقتحام مبنى الكونغرس.

وأوصى التقرير وزارة العدل بتوجيه 4 تهم جنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، بما في ذلك التحريض أو المساعدة على الفتنة، فيما يتعلق بأحداث 6 يناير 2021، عندما اقتحم حشد من أتباعه مبنى الكونغرس، في محاولة لتعطيل الإعلان عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

ويتضمن التقرير المؤلف من 845 صفحة، والذي استند إلى أكثر من 1000 مقابلة، ووثائق تم جمعها، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والنصوص وسجلات الهاتف بأن ترامب شارك في تقديم قوائم مزيفة للناخبين في سبع ولايات خسرها، وبحسب الأدلة فإنه عمل بنشاط على "نقل بطاقات اقتراع مزيفة من الهيئة الانتخابية إلى الكونغرس، على الرغم من مخاوف محامييه من أن القيام بذلك قد يكون غير قانوني.

وأكدت لجنة التحقيق في تقريرها النهائي أن "ترامب وآخرين وضعوا عددا من الخطط المحددة للغاية، ولكن جميعها لها نفس الهدف المتمثل في إعاقة أو التأثير على فرز الأصوات الانتخابية في 6 يناير، وبالتالي إلغاء النتائج المشروعة للانتخابات ..



وأثبتت شهادات شهود أن الرئيس ترامب كان يعلم أن الخطة كانت غير قانونية قبل السادس من يناير".

وأشار التقرير إلى أن توصياته لا تحمل طابعا إلزاميا.

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