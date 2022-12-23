2022/12/23 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قتل شخص وأصيب اثنان آخران، اليوم الجمعة، بنزاع مسلح في منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد.

وذكر مصدر امني لـ (بغداد اليوم) ان " نزاعا مسلحا اندلع في منطقة الحسينية (السكلات) شمال شرقي بغداد، ما اسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين اخرين ".

وأشار الى ان "القوات الأمنية أغلقت مكان الحادث ونقلت المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج وجثة الضحية الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث".

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