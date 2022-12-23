2022/12/23 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

هبط سعر مثقال الذهب، اليوم الجمعة، في الأسواق المحلية ببغداد الى نحو 4 الاف دينار.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي اليوم سعر 369,085 دينار .

فيما سجل سعر المثقال يوم أمس373,045 الف دينار بفارق هبوط 3,960

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط أسعار الذهب في الأسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط أسعار الذهب في الأسواق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).