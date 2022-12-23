السوداني يستقبل نظيرته الإيطالية

2022/12/23 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، رئيسة الوزراء الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها، في مراسم استقبال رسمية جرت صباح اليوم الجمعة.

وسيجري سيادته مباحثات مع الوفد الإيطالي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيطالي.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

23-كانون الأول-2022

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