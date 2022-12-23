إجرام بغداد تطيح بمبتز هدد فتاة بنشر صورها مقابل 5 ملايين

2022/12/23 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على مبتز إلكتروني بعد تهديده فتاة بنشر صورها مقابل خمسة ملايين دينار.





وذكرت المديرية، أنه "تمت عملية القبض بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام حول تعرضها لابتزاز إلكتروني من قبل أحد الأشخاص، ليتم وعلى الفور تشكيل فريق عمل للمتابعة والتحري وجمع المعلومات التي أثمرت عن التوصل إلى المتهم ونصب كمين محكم والقبض عليه".

وأضافت أنه "لدى إجراء التحقيق مع المتهم اعترف صراحة بقيامه بابتزاز الفتاة مقابل المال.



ودونت أقوال المتهم وصدقت قضائياً بالاعتراف وتم توقيفه أصولياً وفق أحكام المادة 431 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل"، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

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