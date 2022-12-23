2022/12/23 | 10:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vjreNMKXupE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسيم الاستقبال الرسمية لرئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسيم الاستقبال الرسمية لرئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).