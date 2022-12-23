2022/12/23 | 10:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة نينوى، اليوم الجمعة، اعتقال عصابة أقدمت على "تسليب" صاحب محل لبيع الهواتف بعد الاعتداء عليه وضربه.

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