القبض على مبتز هدد فتاة بنشر صورها في بغداد

2022/12/23 | 10:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنتمكنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، من الاطاحة بمبتز إلكتروني هدد فتاة بنشر صورها مقابل خمسة ملايين دينار.

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