2022/12/23 | 10:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 24O2N-SQ3q4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل رئيسة الوزراء الايطالية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل رئيسة الوزراء الايطالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).