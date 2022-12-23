رئيسة وزراء إيطاليا: لا ازدهار في الشرق الأوسط دون عراق قوي

2022/12/23 | 10:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا

ميلوني، اليوم الجمعة، أن الشرق الأوسط

لن يشهد استقراراً دون عراق قوي.

وقالت ميلوني خلال زيارتها الى العراق،

إن "اعتبار الحكومة العراقية يوم 25 عطلة

رسمية اشارة لاحترام

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