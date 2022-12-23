مقتل جندي امريكي في العراق

2022/12/23 | 11:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع الاميركية

"بنتاغون"، مقتل جندي اميركي في العراق.

وقالت الوزارة في بيان، : "نعلن مقتل

جندي أميركي (مارين) كان يعمل في عمليات

الدعم المتاصل".

وحسب الوزارة، فان الجندي يدعى سامويل

د.

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