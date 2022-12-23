2022/12/23 | 11:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام قسم تقنيات الميكانيكية في

المعهد التقني كربلاء بجامعة الفرات

الأوسط التقنية حلقة نقاشية تحت عنوان:

(تأثير التظليل على الأحمال الحرارية

للأبنية)، قدمها السيد جليل محمد صالح

التدريسي في القسم.



تنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعهد التقني كربلاء يقيم حلقة نقاشية حول تأثير التظليل على الأحمال الحرارية في الأبنية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعهد التقني كربلاء يقيم حلقة نقاشية حول تأثير التظليل على الأحمال الحرارية في الأبنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).